Libia: Consiglio di sicurezza Onu adotta risoluzione che conferma cessate il fuoco duraturo

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla Libia che conferma le conclusioni della recente conferenza di Berlino sulla riconciliazione libica e la necessità per un cessate il fuoco duraturo nel paese. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale, il testo, redatto dal Regno Unito, è stato approvato con 14 voti su 15, con l'astensione della Russia. Nonostante i leader mondiali abbiano concordato sulla necessità di porre fine a tutte le interferenze straniere nel paese e di sostenere un embargo sulle armi, il testo ha richiesto settimane di discussioni, riflettendo le profonde divisioni internazionali sulla Libia. La risoluzione approva il testo finale della conferenza di Berlino e afferma la necessità di un cessate il fuoco immediato e duraturo in Libia senza condizioni preliminari. La risoluzione esprime inoltre una serie di preoccupazioni per il deterioramento della situazione umanitaria in Libia e per il fatto che i terroristi stiano sfruttando il conflitto nel paese per promuovere i loro obiettivi. (Was)