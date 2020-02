Brasile: Corte suprema ordina ai lavoratori Petrobras di ridurre i disagi per lo sciopero

- Il presidente della Corte suprema brasiliana (Stf), Dias Toffoli, ha firmato un'ingiunzione che impone ai sindacati dei lavoratori petroliferi in sciopero da 12 giorni a garantire l'attività di almeno il 90 per cento dei dipendenti nelle strutture produttive della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro la decisione della compagnia petrolifera statale Petrobras di chiudere la fabbrica di fertilizzanti gestita dalla società controllata Araucaria Nitrogenados (Ansa) nello stato di Paraná e altre 50 piccole aziende controllate. Secondo i calcoli del sindacato, la sola chiusura dell'impianto provocherà il licenziamento di circa 1000 dipendenti. Attraverso la decisione Toffoli reitera la validità dell'ingiunzione emessa dal giudice del Tribunale del lavoro, Ives Gandra Martins Filho, che lo scorso 4 febbraio, sottolineando di non poter impedire lo sciopero, aveva stabilito che i sindacati avrebbero dovuto garantire lo svolgimento delle attività produttive della Petrobras, assicurando che almeno il 90 per cento dei lavoratori fossero operativi nei rispettivi luoghi di lavoro. Nella sua decisione Toffoli afferma che la determinazione di Martins Filho non viene rispettata, sottolineando che, in base ai dati presentati da Petrobras, in molte unità produttive della compagnia le percentuali di presenze di operai sono state prossime allo zero. "Stabilendo una percentuale minima di lavoratori che devono continuare a lavorare, la decisione tutela l'esercizio regolare del diritto fondamentale di sciopero, garantendo anche il raggiungimento dei diritti fondamentali di altri cittadini, vista l'essenzialità dei servizi eventualmente colpiti dalla paralisi causata dallo sciopero", recita una nota del presidente della Corte suprema, Toffoli. (segue) (Brb)