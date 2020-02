Usa: democratica Ocasio-Cortez presenta proposta di legge per vietare il fracking

- La deputata democratica alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Alexandria Ocasio-Cortez, insieme al suo collega Darren Soto, ha presentato una proposta di legge per vietare a livello nazionale il fracking, la tecnica della fratturazione idraulica per estrarre gas naturale e petrolio dalle rocce di scisto (shale gas). Il disegno di legge, annunciato alla fine del mese scorso, rappresenta un documento di accompagnamento di un’altra bozza di legge proposta al Senato dal candidato alle primarie del Partito democratico, Bernie Sanders. Entrambi i progetti di legge vogliono vietare il fracking negli Usa entro il 2025. Le due leggi prevedono anche di vietare il fracking a circa 700 metri di distanza dalle abitazioni entro il 2021. Inoltre i provvedimenti introdurranno sostegni economici per le famiglie che lavorano nel settore. Negli ultimi anni il fracking ha aumentato la produzione di petrolio negli Stati Uniti, rendendo il paese quasi indipendente a livello energetico. Allo stesso tempo ha creato non pochi scontri soprattutto con associazioni e politici ambientalisti che sostengono distrugga il territorio e metta a rischio la flora e la fauna.(Was)