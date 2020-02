Usa: si dimette capo del Partito democratico in Iowa dopo caos risultati caucus

- Dopo i ritardi nel conteggio dei voti dei caucus del partito Democratico dell’Iowa dello scorso 3 febbraio, il presidente dei Democratici dello Stato, Troy Price, ha annunciato le sue dimissioni. Il conteggio delle preferenze era stato rallentato a causa del malfunzionamento del nuovo sistema elettronico di spoglio, che aveva costretto il partito Democratico a pubblicare con grande ritardo i risultati. Inoltre, dopo la grande confusione di quel giorno, entrambi i candidati in testa, Bernie Sanders e Pete Buttigieg, avevano chiesto il parziale riconteggio. Per il Partito democratico la questione rappresenta un enorme passo falso, soprattutto per il fatto che la tornata dell’Iowa rappresenta l’apertura della stagione delle primarie in vista delle votazioni presidenziali del prossimo novembre, dove il futuro candidato democratico sfiderà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (Was)