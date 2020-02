Brasile: nuovo apprezzamento record per dollaro statunitense contro real brasiliano (3)

- Secondo l'Ibge la crescita del settore nel 2019 è stata più lenta a causa della scarsa performance del settore ipermercati, che ha chiuso l'anno con un aumento dello 0,4 per cento. "Le ragioni principali che hanno portato al rallentamento del segmento ipermercati sono state la pressione inflazionistica e il reddito da lavoro che non è cresciuto", ha affermato l'Ibge in una nota, sottolineando che il 40 per cento della popolazione occupata nel 2019 era formata da lavoratori senza contratto regolare. "Il lavoro informale ha un reddito inferiore rispetto al lavoro contrattualizzato e, pertanto, non è in grado di aumentare le entrate delle famiglie, tale da incidere sulle vendite". (Brb)