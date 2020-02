Usa-Filippine: Trump non teme la fine dell'accordo militare con Manila

- Il presidente Usa Donald Trump ha detto oggi, 12 febbraio, di non essere preoccupato per la decisione del presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, di porre fine a un accordo militare che dura da decenni con gli Stati Uniti. Trump ha detto di non essere dispiaciuto e che anzi gli Stati Uniti risparmieranno denaro. “Beh, non mi è mai importato così tanto ad essere sincero. Abbiamo aiutato molto le Filippine. Li abbiamo aiutati a sconfiggere l'Isis (...). Non mi dispiace davvero se dovessero farlo, risparmieremmo un sacco di soldi”, ha detto Trump parlando con la stampa statunitense. (segue) (Was)