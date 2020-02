Usa-Filippine: Trump non teme la fine dell'accordo militare con Manila (2)

- Ieri, 11 febbraio, Duterte ha ordinato al ministro degli Esteri di notificare formalmente agli Stati Uniti l’uscita del paese dal Visiting forces agreement (Vfa), l’accordo militare siglato nel 1998 che consente lo schieramento di militari e sistemi d’arma statunitensi in territorio filippino a fini di addestramento. La decisione entrerà in vigore tra 180 giorni. Secondo le ultime indiscrezioni da parte di diverse fonti di stampa, Duterte starebbe firmando un accordo con la Russia per l’addestramento militare dell’esercito filippino. (Was)