Difesa: vicesegretario di Stato Usa Cooper parteciperà a Conferenza su sicurezza di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato per gli Affari politico-militari degli Stati Uniti, Clarke Cooper, si recherà in Germania tra il 13 e il 15 febbraio, per unirsi alla delegazione di alti funzionari degli Stati Uniti guidata dal segretario di Stato statunitense, Michael Pompeo, per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza globale di Monaco. Cooper avrà degli incontri incentrati su questioni relative a problemi commerciali legati alla difesa e ai problemi di sicurezza regionale con alti funzionari civili e militari presenti alla conferenza. Il vicesegretario di Stato inoltre incontrerà i principali esperti di difesa per discutere di come i programmi di cooperazione in materia di sicurezza e commercio della difesa gestiti dal suo ufficio rafforzeranno i legami transatlantici e "miglioreranno la nostra sicurezza condivisa, la prosperità e i nostri valori", si legge nel comunicato stampa diffuso dal dipartimento di Stato. Cooper parteciperà anche a un evento ospitato dal Transatlantic Forum del partito conservatore tedesco 'Unione cristiano sociale (Csu). (Was)