Brasile: Bolsonaro propone ministero al capo di Stato maggiore dell'esercito

- Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha proposto al capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Walter Souza Braga Netto, di sostituire Onyx Lorenzoni come ministro della Casa Civile. L'invito fatto a Braga Netto è stato rivelato ieri, 12 febbraio, dal quotidiano "Folha de Sao Paulo" e confermato dal quotidiano "O Globo". Il nome di Braga Netto sarebbe stato suggerito al capo dello Stato dal sottosegretario alla presidenza della Repubblica, Luiz Eduardo Ramos. La scorsa settimana, in anteprima "O Globo" aveva riferito dell'intenzione di Bolsonaro di sostituire Onyx Lorenzoni, del quale secondo il giornale non era più soddisfatto, e incaricare un militare per prenderne il posto. Secondo le indiscrezioni rivelate dal quotidiano, Lorenzoni dovrebbe tuttavia rimanere nel governo, come ministro della Cittadinanza in sostituzione di Osmar Terra. (segue) (Brb)