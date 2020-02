Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- COMUNE- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene allo scoprimento della targa dedicata alla famiglia EfratiVia di Portonaccio 194 a Roma (ore 10)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene alla presentazione dello studio "Roma 5G: veloce, sicura, pulita"Villa Blanc Luiss Business School in via Nomentana 216 a Roma (ore 16)- Assemblea capitolina.Palazzo senatorio a Roma (ore 14-19)REGIONE- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2020 della Corte dei Conti.Aula delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in viale Giuseppe Mazzini 105 a Roma (ore 10:30)- Seduta del consiglio regionale del Lazio.Sede regionale di via della Pisana (ore 11) (segue) (Rer)