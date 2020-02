Vitalizi: D'Incà, invito Santori a venire in piazza con noi sabato

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite del programma "Sono le venti" sul canale Nove, ha invitato uno dei leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, "a venire in piazza con noi sabato. Sarà un momento importante per affermare un sacrosanto principio di equità sociale. Il taglio dei vitalizi è una battaglia del Movimento cinque stelle, ma anche di tutti i cittadini". (Rin)