Usa: disavanzo aumentato del 25 per cento nei primi quattro mesi dell’anno fiscale 2020

- Il disavanzo del bilancio federale degli Stati Uniti è cresciuto del 25 per cento nei primi quattro mesi dell'anno fiscale. I dati del dipartimento del Tesoro, pubblicati oggi 12 febbraio, mostrano un deficit di 389,2 miliardi di dollari nei primi quattro mesi del 2020. Si tratta di un incremento del 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 40 per cento del deficit totale per l’anno fiscale 2019. Negli ultimi 12 mesi, il governo ha speso 1,06 mila miliardi di dollari in più di quanto ha incassato. Parte dell'aumento del deficit può essere attribuito però al calendario, visto che alcuni pagamenti di febbraio sono stati anticipati a gennaio poiché il primo febbraio è caduto di sabato. Se non fosse stato per questo il disavanzo sarebbe aumentato del 6 per cento, mentre le entrate e le spese sarebbero aumentate del 7 per cento.(Was)