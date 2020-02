Usa: "Wsj", dipartimento Educazione apre inchiesta su fondi esteri a Harvard e Yale

- Il dipartimento dell'Educazione degli Stati Uniti ha aperto due indagini sulle università di Harvard e Yale dopo aver scoperto che diversi atenei statunitensi non hanno segnalato che negli anni hanno ricevuto 6,5 miliardi di dollari in finanziamenti da paesi come Cina e Arabia Saudita. Lo scrive il "Wall Street Journal" che cita alcuni documenti del dipartimento dell’Educazione. L’inchiesta sulle Ivy League, le università più prestigiose degli Stati Uniti, rappresenta l’ultimo episodio di uno scontro tra le università statunitensi e una coalizione di funzionari federali e un gruppo bipartisan al Congresso che ha sollevato preoccupazioni per la dipendenza degli istituti di istruzione superiore dai soldi stranieri, in particolare dalla Cina. Un portavoce di Harvard ha detto al "Wsj" che l'università sta lavorando per dare presto una risposta. Una portavoce di Yale invece non commentato la notizia.(Was)