Brasile: Corte suprema ordina ai lavoratori Petrobras di ridurre i disagi per lo sciopero (2)

- Nella ingiunzione del 4 febbraio, il giudice Ives Gandra Martins Filho aveva anche stabilito che i sindacati che avessero infranto la regola sarebbero stati costretti a pagare multe tra i 250 mila real (53 mila euro) e 500 mila real (106 mila euro). Dal momento che lo sciopero non è stato sospeso, lo scorso giovedì, 6 febbraio, il giudice aveva già sequestrato i conti dei sindacati in modo da garantire il pagamento dell'ammenda. . Nella decisione, il ministro ha affermato che i sindacati "non solo non hanno rispettato l'ordine del tribunale, ma hanno promosso una maggiore adesione dei lavoratori". Tuttavia lo sciopero è continuato. Tuttavia i sindacati non hanno rispettato le decisioni della magistratura continuando nelle loro proteste. Questa mattina, 12 febbraio, la Federazione unica dei lavoratori petroliferi (Fup) aveva infatti reso noto che nel dodicesimo giorno di sciopero generale della categoria, le mobilitazioni hanno raggiunto 101 unità produttive della compagnia petrolifera statale Petrobras in 13 stati del paese, in particolare 48 piattaforme, 11 raffinerie e 20 terminal di trasporto. (segue) (Brb)