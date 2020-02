Brasile: Corte suprema ordina ai lavoratori Petrobras di ridurre i disagi per lo sciopero (4)

- "Nell'attuale contesto di mercato, la materia prima utilizzata in fabbrica, rifiuti di asfalto, è più costosa dei suoi prodotti finali, ammoniaca e urea", ha affermato la società in una nota "La fabbrica rimarrà in letargo in condizioni che garantiscano la completa sicurezza operativa e ambientale, nonché l'integrità delle apparecchiature", affermava la società. La decisione di sospendere la produzione, ha sottolineato Petrobras, è in linea con il posizionamento strategico di abbandonare completamente il business dei fertilizzanti. Dal canto suo il sindacato presenta un punto di vista differente. "La Petrobras adduce perdite economiche come scusa per chiudere la fabbrica, ma si tratta solo di perdite contabile dal momento che la materia prima utilizzata per la produzione di ammonica e urea è prodotta come scarto della stessa Petrobras. Tuttavia la società contabilizza la materia prima come se fosse acquistata a prezzi da mercato internazionale e questo provoca le perdite virtuali che motivano la chiusura", dichiarava in una nota diffusa alla stampa il direttore della comunicazione della Fup, Gerson Castellano. (segue) (Brb)