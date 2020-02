Brasile: Corte suprema ordina ai lavoratori Petrobras di ridurre i disagi per lo sciopero (5)

- L'intenzione di vendere e la scelta di chiudere rientrano nella strategia di ottimizzazione del portafoglio aziendale che prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde, già iniziata dal governo di Jair Bolsonaro. Petrobras prevede la dismissione di numerose società collegate alla compagnia statale, attraverso la quale Petrobras prevede di raccogliere 21 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno per ripianare i propri conti in rosso. Il nuovo modello di business è stato presentato lo scorso 28 novembre dalla società il occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della compagnia del piano aziendale 2020-2024 che prevede investimenti per 75,7 miliardi di dollari nel quinquennio. Il primo piano aziendale annunciato dalla società nel corso della nuova gestione di Roberto Castello Branco è basato su un "programma di trasformazione volto a eliminare il divario di prestazioni che ci separa dalle migliori compagnie petrolifere del mondo, creando un valore sostanziale per i nostri azionisti", ha affermato la società statale nella nota. In particolare grande spazio avranno i disinvestimenti previsti nel periodo 2020-2024 stimati tra i 20 e i 30 miliardi di dollari, che saranno tuttavia concentrati nel biennio 2020-21. Anche attraverso questo processo la società prevede di ridurre il debito lordo a 60 miliardi "già nel 2021" e di mantenerlo a quel livello nel quinquennio, che secondo Petrobras genererà un "maggiore compenso per gli azionisti". La società ha chiuso il terzo trimestre con un debito lordo di 90 miliardi. (segue) (Brb)