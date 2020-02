Imprese: Boeing licenza manager per scambio di mail inappropriati con piloti

- Boeing ha licenziato un dirigente di medio livello, Keith Cooper, responsabile della gestione dei piloti del colosso statunitense per aver scritto loro email imbarazzanti in un momento molto delicato per la società: il gruppo aerospaziale infatti sta cercando di far tornare a volare il 737 Max, messo a terra in quasi tutti i Paesi del mondo dopo i due disastri aerei del 2018 e 2019. Lo scrive la stampa statunitense citando fonti vicine all’azienda. Cooper avrebbe scritto mail ai piloti mostrando un atteggiamento sprezzante nei confronti delle regole sulla sicurezza, cosa che ha preoccupato molto le autorità federali statunitensi che devono decidere sul caso Boeing. Il problemi per il colosso Usa sono iniziati dopo due incidenti in cui sono morte 346 persone. Attualmente la produzione dei 737 Max è sospesa e il fermo durerà almeno fino a questa estate. (Was)