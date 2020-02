Israele: ambasciatore in Italia Eydar, lista nera Onu é "barzelletta priva di credibilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "black list della Commissione Unhrc è un barzelletta priva di credibilità, basata su informazioni discutibili raccolte da Ong antisraeliane e antisemite". E' quanto scrive su Twitter l'ambasciatore d'Israele a Roma, Dror Eydar, commentando la lista pubblicata oggi dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite con i nomi delle aziende che hanno contatti con gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania. "La Commissione, se potesse, metterebbe l'intero Stato di Israele in una lista nera, o gialla come una volta", aggiunge il diplomatico. Eydar prosegue: "Da questo punto di vista, il termine 'diritti umani' di cui l'istituzione della Commissione Onu si fregia, ha il significato opposto: tutti gli esseri umani hanno diritti, tranne gli ebrei". "La lista nera della Commissione Unhrc svanirà nella polvere della storia, come tutti i tentativi di colpire il popolo ebraico. Loro marchieranno, ma noi continueremo a costruire la nostra patria", conclude l'ambasciatore. (Res)