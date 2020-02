Brasile-Argentina: ministro Esteri Solá chiede aiuto al governo Bolsonaro per rinegoziare debito con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo argentino ha infatti avviato un dialogando con Fmi, obbligazionisti e altri creditori per tentare una ristrutturazione del debito, in modo da poter dare respiro al paese sprofondato in una grave crisi economica. Fernández ha fissato una scadenza per il 31 marzo per rinegoziare il dilagante debito pubblico argentino. Secondo lui, un Fondo monetario internazionale più "innovativo" approva la direzione che il governo argentino sta prendendo. Il ministro Solá e il suo omologo Araújo hanno discusso questioni sull'agenda bilaterale e regionale, oltre alle questioni interne al Mercato unico del Sud (Mercosur) e alle relazioni del blocco con altri paesi. "Comprendiamo che, come strategia, il Mercosur, per crescere, deve stipulare accordi commerciali con altri paesi", ha dichiarato. "Guardiamo alla prospettiva di questi accordi con una mente aperta e speriamo di non essere un ostacolo", ha detto il ministro argentino. La delegazione argentina era composta anche dal segretario agli Affari strategici, Gustavo Beliz, dal segretario per il Commercio Estero, Jorge Neme, e dal sottosegretario per Mercosur, Marilita Squeff. (segue) (Brb)