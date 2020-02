Pa: Dadone a Cgil-Cisl-Uil, in cinque mesi governo ha invertito rotta (2)

- Dadone aggiunge che "il tema delle risorse per la contrattazione c’è ed è per questo che ho proposto l’avvio del tavolo sul memorandum. Proposta accolta positivamente da tutte le organizzazioni sindacali. Io lo comprendo che è più facile contrastare chi accusa i lavoratori pubblici di essere furbetti o fannulloni. D’altro canto sarebbe facile disdire quel tavolo e cedere alle forzature e alle strumentalizzazioni di qualcuno più attento alla parte in scena che al concreto miglioramento delle condizioni di chi lavora. Il 19 febbraio al ministero incontrerò le organizzazioni che vogliono avviare convintamente questa nuova fase di dialogo e confronto costruttivo. Chi ci sarà - conclude il ministro - dimostrerà alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici quanto ha davvero a cuore il loro destino e la loro dignità. Io ci sarò". (Rin)