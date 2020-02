Sociale: Zannola (Pd), Locanda girasoli va avanti, grazie a Zingaretti e Arsial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Pd, Giovanni Zannola, esprime soddisfazione per il fatto che "la Locanda dei girasoli non chiuderà e potrà continuare a sorridere e sperare grazie all'impegno di Nicola Zingaretti e Antonio Rosati". In una nota Zannola afferma: "È in giornate come quella di oggi che emerge tutta la forza del lavoro di squadra. Con un fondo stanziato da Arsial e Regione Lazio, la locanda potrà infatti dare avvio a un progetto che avvicinerà la cultura del cibo di qualità e di prossimità a un'esperienza di impresa sociale inclusiva e di comunità. Ora - conclude Zannola - sta a noi continuare a far vivere questo splendido posto animato da una meravigliosa umanità, per cui tutti a cena alla locanda". (Com)