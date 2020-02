Sardine: Boccia, confronto sul futuro tra Autonomia, unità nazionale e giustizia sociale (2)

- Boccia spiega, poi, che "il disegno di legge quadro è una cintura di sicurezza al Paese che obbliga in sede di intesa istituzionale il rispetto di tutta la Costituzione. Su questi principi il Parlamento presto avvierà un confronto sulla proposta del governo e sarà particolarmente utile ottenere in sede di audizioni parlamentari il contributo di tutte le parti sociali che hanno partecipato alla concertazione e di movimenti civici come le Sardine che oggi hanno arricchito con le loro domande il confronto. Ho dato la mia disponibilità al confronto anche sui territori- conclude il ministro -, partiamo dalla Calabria". (Rin)