Disabilità: Forza Italia, legge per reclutamento atleti in corpi sia approvata nel 2020 (3)

- Alessandra Locatelli, della Lega, afferma che "tante ragazze e ragazzi con disabilità hanno una marcia in più. Dobbiamo dare loro l'opportunità di realizzarsi. Vanno superati gli steccati e vanno fatte nuove conquiste". Ad avviso di Lisa Noja, di Italia viva, per queste battaglie "non ci deve essere differenza tra gruppi o partiti. Remiamo tutti nella stessa direzione per raggiungere importanti obiettivi. Facciamo vincere la politica con la 'P' maiuscola". "Noi abbiamo il dovere di dimostrare che la politica può essere buona", segnala Maria Teresa Bellucci, di Fratelli d'Italia, secondo cui "certi temi vanno difesi e seguiti insieme. Provvedimenti come questo vanno sostenuti con forza. In tempo di antipolitica iniziative come questa fanno bene alle nostre istituzioni". Presenti all'incontro con la stampa anche Simone Leoni, responsabile di Forza Italia giovani Roma, e Gianluca Abbate, consigliere nazionale notariato con delega al sociale. (Com)