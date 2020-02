Regionali: Arrigoni (Lega), non ci interessano vecchie logiche, serve coraggio per cambiare

- Paolo Arrigoni, responsabile della Lega nelle Marche, afferma in una nota che "non ci interessano logiche da vecchia politica e di Palazzo. Nelle Marche, come in tutte le altre regioni ci piacerebbe che ci fossero candidati nuovi, vincenti espressione del territorio che ha bisogno e desidera cambiare. La Lega non chiede e non pretende - conclude Arrigoni - ma vorremmo che ci fosse la capacità, l’umiltà e il coraggio di guardare avanti". (Com)