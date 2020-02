Ambiente: Castelli (M5s), è nostra stella, azione di governo ne tiene conto

- Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, pubblica su Facebook una foto con Sergio Costa ed afferma: "Stiamo proseguendo con il lavoro sul decreto Milleproroghe. Poco fa, durante la discussione, è passato a trovarci il nostro Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Questo abbraccio, sincero, è carico di significati. Il primo, personale, racconta l’affetto e la stima che umanamente ci lega e che ci spinge a lottare, fianco a fianco, quotidianamente per portare avanti le battaglie del Movimento cinque stelle. Il secondo, più politico - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - evidenzia come l’economia e l’ambiente sono interconnessi. Ogni singola norma che realizziamo tiene conto, necessariamente, dell’impatto ambientale. Pochi giorni fa, ad esempio, abbiamo sbloccato i fondi per i progetti di efficientamento energetico nel Mezzogiorno d’Italia. Un piano che, oltre ad una diminuzione dei consumi, avrà un impatto positivo anche in termini di occupazione e nel contrasto ai cambiamernti climatici. Così come i fondi che abbiamo sbloccato il 27 dicembre scorso in favore del bacino padano, il territorio italiano con l’aria più inquinata. Risorse, queste, che abbiamo messo a disposizione delle Regioni. L’ambiente - conclude Castelli - è una delle nostre stelle più scintillanti e la nostra azione di governo ne tiene quotidianamente conto".(Rin)