Farnesina: Di Maio, massimo impegno per valorizzare Sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha riaffermato oggi l'impegno a valorizzare un Sistema Italia "in continua crescita" e che contribuisce a rendere sempre più forte il nostro paese. "In giro per il mondo sto conoscendo professionisti e imprenditori, parte di un Sistema Italia in continua crescita, che contribuiscono a rendere sempre più forte il nostro paese. A queste persone va tutto il mio rispetto. Da ministro degli Affari esteri non mi fermerò un attimo e lavorerò con il massimo impegno per valorizzare anche all’estero il marchio Italia", ha scritto Di Maio in un post su Facebook. (Res)