Giustizia: D'Incà, dispiace che prescrizione sia diventato tema divisivo in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ospite del programma "Sono le venti" sul canale Nove, è intervenuto sulla questione della prescrizione sottolineando che "Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali hanno cercato e trovato delle soluzioni comuni per un perfezionamento del decreto legge Bonafede. Dispiace che Italia viva non abbia condiviso questi passaggi e che il tema sia diventato divisivo in maggioranza. Ci sono temi molto importanti per il Paese - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - di cui ci dobbiamo occupare in questo momento e non fa bene soffermarsi sui tecnicismi di alcuni provvedimenti con l’intento di ricavarne visibilità". (Rin)