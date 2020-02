Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2020 della Corte dei Conti.Aula delle Sezioni Riunite in Viale Giuseppe Mazzini 105 a Roma (ore 10.30)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione del "Playground" all'interno del Parco di Val Cannuta.Via Vezio Crisafulli, fronte civico 131, a Roma (ore 12)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'incontro sul tema "Economia e Sociale come forma di Carità", in occasione del 73° anniversario fondativo dell'Ucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti.Sede del Banco Bpm a Palazzo Altieri di Roma (ore 15) (segue) (Rer)