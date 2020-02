Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della Corte dei conti, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Interviene il Procuratore generale, Alberto Avoli.Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti in viale Mazzini 105 a Roma (ore 10:30)- Presentazione dello studio di approfondimento, avviato dalla sezione comunicazioni di Unindustria, con la collaborazione della Luiss Business School, per delineare lo stato dell’arte, da un punto di vista tecnico, economico, normativo e regolatorio, dell’implementazione della rete 5G e delle sue applicazioni nel territorio di Roma. Chiuderà i lavori della giornata il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello.Sede Luiss di Villa Blanc in via Nomentana 216 a Roma (ore 15:30)- Seminario dal titolo "Appalti: politica industriale, clausola sociale e legalità" promosso dalla Cgil, dalla Fiom Cgil e dalla Slc Cgil di Roma e del Lazio. Conclude i lavori Maurizio Landini, segretario generale Cgil.Sala A. Fredda in via Buonarroti 12 a Roma (ore 9:30)- Evento della Fit Cisl Lazio su rider e lavoratori delle piattaforme con la proiezione di “Sorry, We missed you” di Ken Loach e, a seguire, tavola rotonda.Cinema Quattro Fontane in via delle Quattro Fontane 23 a Roma (ore 10) (Rer)