Regionali: D’Eramo (Lega), anche in Puglia serve coraggio per guardare al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi D’Eramo, responsabile della Lega per la Puglia, commenta le dichiarazioni di Fratelli d'Italia sulle Regionali osservando in una nota che "abbiamo una grande occasione per cambiare la nostra Regione e il futuro. Dobbiamo avere il coraggio di sapere guardare avanti, verso il cambiamento. Creare ancora schemi del passato, vecchie logiche di spartizione francamente non ci interessa. La Lega non chiede nulla, ma è necessario avere gli occhi puntati al futuro, in Puglia come ovunque". (Com)