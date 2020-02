Governo: Conte, un caloroso abbraccio ad Annibali per vergognosi insulti sul web

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si rivolge su Facebook alla deputata di Italia viva Lucia Annibali scrivendo "cara Lucia, ti rivolgo un pensiero d’affetto, un caloroso abbraccio - mio personale e dell’intero governo - per i vergognosi insulti che ti hanno indirizzato sul web. Lavoriamo tutti insieme per affermare la cultura del rispetto e per combattere la violenza - conclude il premier - anche solo delle parole". (Rin)