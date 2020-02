Milleproroghe: M5s, fondi per aziende in crisi, tuteliamo lavoratori ed imprese

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera affermano, in una nota, di essere "soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento al Milleproroghe che prevede un pacchetto di misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi. All'interno ci sono i fondi per l'ex Ilva, ossia 19 milioni per il 2020, e altri 20 milioni di euro per i lavoratori del settore call center. Prevista, inoltre - continuano i parlamentari - anche la Cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per le imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale in Campania e Veneto, e la mobilità in deroga per alcune aree della Campania e per l'area di crisi di Venezia-Porto Marghera. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori che da mesi vivono una situazione di incertezza e potranno ora avere un po' di ossigeno. Sono molte le situazioni di crisi sulle quali il governo sta lavorando: queste misure consentiranno di avere il tempo per arrivare a una soluzione definitiva che possa salvaguardare i posti di lavoro e la produttività aziendale. Continueremo a lottare - concludono gli esponenti del M5s - per la tutela dei lavoratori e per ripristinare i diritti sociali persi negli anni". (Com)