Brasile: nuovo apprezzamento record per dollaro statunitense contro real brasiliano

- Il dollaro statunitense ha battuto oggi, 12 febbraio, un nuovo record di apprezzamento contro il real brasiliano, dopo tre giorni di costante crescita. Alle 17.00 la valuta veniva venduta a 4,3505 real, in crescita dello 0,55 rispetto al giorno precedente. Nel corso della sessione la valuta statunitense ha raggiunto il massimo nominale giornaliero di 4,3510 real. Ieri, 11 febbraio, il dollaro aveva chiuso la sessione a 4,3269 real, in aumento dello 0,10 per cento, raggiungendo livello di chiusura nominale più alto mai registrato. Il dollaro turistico, venduto cioè senza tasse sulle operazioni finanziarie (Iof) era venduto negli uffici di cambio a 4,51. Negli uffici che applicano la tariffa Iof, era veduto sopra i 4,75. (segue) (Brb)