Brasile: nuovo apprezzamento record per dollaro statunitense contro real brasiliano (2)

- Secondo la ricostruzione del portale G1, la causa dell'ulteriore deprezzamento della valuta brasiliana sono stati i dati sul volume d'affari delle vendite al dettaglio nel 2019, diffusi questa mattina dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Il volume delle vendite ha registrato un + 1,8 per cento. Sebbene si tratti di un dato positivo il ritmo registrato è più lento di quello degli anni precedenti 2017 (2,1 per cento) e 2018 (2,3 per cento). Nonostante la serie positiva degli ultimi tre anni, il settore non ha ancora recuperato le perdite accumulate nei due anni di recessione 2015 e 2016 nel corso dei quali il settore ha perso il 10,2 per cento del volume di affari. Il settore del commercio in Brasile ha chiuso l'anno scorso a un livello di vendite del 3,7 per cento inferiore al suo massimo, raggiunto nell'ottobre 2014. Il livello è equivalente a quello registrato nell'aprile 2015, anche all'inizio della crisi. (segue) (Brb)