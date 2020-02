Messico: Hrw, protocollo Usa su migranti espone richiedenti asilo a maltrattamenti e trauma (6)

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha riferito oggi che da maggio del 2019 al gennaio di quest'anno, il flusso di migranti diretti verso la frontiera Usa si è ridotto del 74,5 per cento. In settimana, lo U.S. Customs and Border Protection, una delle agenzie statunitensi che si occupano della difesa e del controllo dei confini, aveva da parte sua confermato il progressivo calo di migranti in arrivo dal Messico. A gennaio infatti il numero di arresti lungo il confine con il Messico è sceso del 10 per cento rispetto a dicembre, a 36.679 migranti. (segue) (Mec)