Migranti: Frontex, arrivi da Mediterraneo centrale a gennaio più del doppio rispetto a dicembre

- I migranti che hanno attraversato il Mediterraneo centrale sono più che raddoppiati a gennaio 2020 rispetto a dicembre 2019, attestandosi a 1.500. Questo secondo i dati di Frontex, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, secondo cui il numero di rilevamenti di attraversamenti illegali delle frontiere sulle principali rotte migratorie d'Europa a gennaio è diminuito del 41 per cento rispetto al mese precedente, passando a circa 8.800, un dato paragonabile al totale di gennaio 2019. La rotta migratoria del Mediterraneo orientale ha continuato ad essere quella più trafficata, con la quota maggiore di rilevamenti di attraversamenti illegali di frontiere in Europa, anche se il numero totale è diminuito del 58 per cento rispetto al mese precedente, passando a quasi 3.400, un dato vicino al numero di rilevamenti del gennaio 2019. Gli afgani sono stati la maggioranza su questa rotta, rappresentando quasi la metà dei migranti irregolari, seguiti da cittadini siriani e turchi. (segue) (Beb)