Pomezia: centauro si schianta e muore in via del mare, indagini in corso

Roma, 12 feb 19:48 - (Agenzia Nova) - Un centauro è morto oggi pomeriggio dopo essersi schiantato con la sua moto a Pomezia. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 sulla via del Mare nei pressi dell'incrocio con via Pratica di mare. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Pomezia che stanno valutando l'ipotesi secondo cui la vittima, prima di schiantarsi, abbia urtato contro un camion. Sul posto è atterrata anche una eliambulanza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. (Rer)