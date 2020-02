Disabilità: D'Amato, modifica decreto su assistenza domiciliare e tavolo con associazioni

- "Il decreto 525 nella parte che riguarda l'assistenza ai pazienti ad alta complessità verrà modificato e per gli stessi pazienti saranno garantiti i medesimi livelli e prestazioni assistenziali precedenti, comprese le visite specialistiche e i dispositivi. Varranno le regole precedenti in continuità con i Piani assistenziali integrati (Pai) già in essere. I nuovi casi gravi dovranno essere presi in carico nelle medesime condizioni". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che nel pomeriggio ha incontrato le associazioni sul tema dell'assistenza domiciliare. "Il nuovo decreto – conclude D'Amato – uscirà entro lunedì. È stato inoltre istituito un Tavolo di lavoro permanente tra le associazioni degli utenti, con le Direzioni regionali della sanità e del sociale per redigere un documento specifico sulla presa in carico dei pazienti ad alta complessità". (Com)