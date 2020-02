Aerospazio: Airbus e Singapore collaborano allo sviluppo dell'A330 Smart Mrtt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e Singapore hanno deciso di collaborare allo sviluppo dell'A330 Smart Multi Role Tanker Transport (Mrtt) per la Republic of Singapore Air Force (Rsaf). Il programma Snart Mrtt svilupperà, certificherà e implementerà la capacità di rifornimento automatico aria-aria (A3R) e soluzioni di manutenzione avanzate per l'A330 Mrtt. Con questa collaborazione, si legge in una nota di Airbus, Singapore diventa un partner chiave per le nuove funzionalità di rifornimento aereo automatizzato. In base all'accordo, un A330 Mrtt della Rsaf prenderà parte allo sviluppo in corso, alla campagna di test di volo e al programma di certificazione finale. La campagna di test di volo, che è già iniziata, punta alla certificazione nel 2021. Mentre lo sviluppo delle capacità Smart Mrtt rafforza ulteriormente il vantaggio tecnologico e la posizione di Airbus come leader nel mercato dei tanker, l'avanzata soluzione per la manutenzione è progettata per migliorare la disponibilità dell'A330 Mrtt e il tasso di successo complessivo della missione. “Con questo accordo, l'Aeronautica di Singapore diventa il driver dell'evoluzione dell'A330 Mrtt, aiutandoci a portare nuove capacità per le operazioni dei tanker di nuova generazione”, ha dichiarato Alberto Gutierrez, Head of Military Aircraft di Airbus. (segue) (Com)