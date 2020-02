Aerospazio: Airbus e Singapore collaborano allo sviluppo dell'A330 Smart Mrtt (2)

- Il sistema A3R non richiede apparecchiature aggiuntive sull'aeromobile ricevitore ed è progettato per ridurre il carico di lavoro dell'operatore addetto al rifornimento aereo di carburante (Aro), migliorare la sicurezza e ottimizzare la velocità di trasferimento di carburante durante il rifornimento aria-aria (Aar) in condizioni operative, per una maggiore superiorità aerea. Una volta che il sistema A3R è attivato dall'Aro, il Boom Flight Control System diventa completamente automatizzato e procede al trasferimento del carburante al contatto con il ricevitore. Durante questo processo, l'Aro monitora semplicemente l'operazione. In caso di anomalia dovuta a deviazioni della stabilità dell'aeromobile ricevente o malfunzionamenti sul tanker, il sistema A3R è in grado di disconnettere o riporre il braccio dal ricevitore in modo sicuro. Dal punto di vista del ricevitore, i piloti che si avvicinano al tanker ricevono segnali visivi dal Pilot Director Lights (Pdl). Questa funzione consente operazioni più efficienti, con passaggi più fluidi e riduce al minimo i tempi durante l'aggancio. Lo sviluppo dell'A3R apre la strada a un'operazione di rifornimento aereo completamente autonoma. (segue) (Com)