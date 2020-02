Aerospazio: Airbus e Singapore collaborano allo sviluppo dell'A330 Smart Mrtt (3)

- Nel luglio 2018 Airbus ha dimostrato che l'A3R era fattibile come prodotto dopo la realizzazione del primo collegamento automatico al mondo con un sistema Boom. In un'operazione congiunta con la Royal Australian Air Force (Raaf), il tanker A310 di Airbus ha effettuato sette collegamenti automatizzati con un Kaf-30A Mrtt della Raaf, anch'esso prodotto da Airbus. Le attrezzature di manutenzione evolute consentiranno agli equipaggi di terra di rilevare e risolvere direttamente dalla cabina di pilotaggio dell'aeromobile i problemi che possono essere causa di un guasto. Questo nuovo aggiornamento consente una risoluzione più rapida delle attività di intervento a terra, ottimizzando l'uso dei pezzi di ricambio. La foto sopra mostra un A330 Mrtt della Rsaf in un'operazione di rifornimento con un caccia F-15SG della Rsaf. (Com)