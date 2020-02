Pa: Dadone a Cgil-Cisl-Uil, in cinque mesi governo ha invertito rotta

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone risponde su Facebook a Cgil, Cisl e Uil ed afferma che "in cinque mesi questo governo ha invertito la rotta dopo molti anni durante i quali è stata negata la dignità alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici. Ho deciso di rilanciare il dialogo e il confronto costruttivo con tutte le sigle per poter finalmente avviare una fase di azioni concrete e positive per chi lavora nelle amministrazioni. Se qualcuno ha deciso di ostacolare questo percorso - prosegue l'esponente dell'esecutivo - se ne assumerà la responsabilità innanzi a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che finora, grazie a questo esecutivo, hanno visto incrementate le opportunità di progressione verticale; a quei precari che potranno essere finalmente stabilizzati; al personale che potrà accedere alla formazione continua grazie al superamento dei tetti di spesa imposti dai governi di centrodestra. La responsabilità di cui parlo è anche quella nei confronti degli Lsu che potranno essere stabilizzati, dei lavoratori dei territori colpiti dal sisma così come del personale sanitario che finalmente saranno tirati fuori dalla precarietà. Tutto ciò grazie alle scelte di questo governo e della sottoscritta". (segue) (Rin)