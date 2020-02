Albania-Turchia: presidente Meta riceve ministro Esteri turco Cavusoglu, focus su relazioni economiche e commerciali

- Il presidente albanese Ilir Meta ha ricevuto oggi a Tirana il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu al quale ha espresso il ringraziamento per la solidarietà e l'assistenza immediata fornite dalle autorità turche all'indomani del terremoto del 26 novembre scorso. Nel corso dell’incontro, coime riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, Meta ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare il clima economico e di incoraggiare gli investimenti turchi in Albania. “L'Albania e la Turchia hanno grandi potenzialità per rafforzare ulteriormente le relazioni in tutti i settori, in particolare quelli economici e commerciali”, ha affermato il presidente Meta, sottolineando inoltre l'importanza di rafforzare la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo e apprezzando il ruolo cruciale della Turchia nel mantenere la stabilità e la sicurezza nella regione. (Alt)