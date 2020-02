Trasporti: Fd'I, delibera in Assemblea capitolina per stazione Giardino voluta da noi

- "Esprimiamo soddisfazione per il voto di ieri in Assemblea capitolina della delibera che vincola i fondi del piano casa del quartiere giardino di Roma alla realizzazione della nuova stazione della Roma Lido". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, Pietro Malara, capogruppo al municipio X, Mariacristina Masi e Pierfrancesco Marchesi, consiglieri municipali. "Una battaglia che abbiamo iniziato come Fd'I a livello territoriale - proseguono - e che ha prodotto una mozione in Campidoglio di Fd'I che ha avviato l'iter culminato nella delibera di ieri. Ora vigileremo che parta il progetto e che regione e comune facciano un accordo per la gestione dell'opera e più in generale per la riqualificazione della Roma Lido".(Com)