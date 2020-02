Disabilità: Forza Italia, legge per reclutamento atleti in corpi sia approvata nel 2020

- Una proposta di legge per promuovere il reclutamento degli atleti paralimpici con disabilità fisiche e sensoriali nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato. Questa l'iniziativa, sostenuta in modo bipartisan da parlamentari di diversi partiti, che le deputate di Forza Italia Giusy Versace e Matilde Siracusano hanno presentato questo pomeriggio in sala stampa a Montecitorio. "Durante l'incontro con i giornalisti", si legge in una nota, "è stato, inoltre, presentato il libro, presente anche l'autrice, 'La disabilità non è un limite', di Anna Adamo che, in un'autentica biografia, ha deciso di raccontare la propria vita di ragazza con disabilità e di lanciare importanti messaggi di speranza". Per Versace, "ci sono tanti atleti che danno un grande contributo alla nazione, ma non hanno tutte le tutele dei normodotati, e alla fine della carriera agonistica non possono intraprendere un percorso lavorativo all'interno del corpo o del ministero di appartenenza. La nostra proposta vuole superare questa discriminazione e dare pari opportunità anche agli atleti disabili. La pdl arriverà presto nella commissioni Affari costituzionali e Difesa di Montecitorio. Sia sostenuta da tutte le forze politiche e dal Comitato italiano paralimpico per un'approvazione rapida". (segue) (Com)