Disabilità: Forza Italia, legge per reclutamento atleti in corpi sia approvata nel 2020 (2)

- Siracusano sottolinea che "dobbiamo fare un grande gioco di squadra per arrivare all'obiettivo del via libera a questa legge. Lo sport non è un lusso, ma deve essere un diritto per tutti, soprattutto per i disabili. La civiltà di un Paese si realizza solo quando i diritti delle persone con disabilità diventano un patrimonio per tutti". Alla conferenza stampa hanno preso parte anche altri parlamentari che hanno sottoscritto la proposta di legge. Per Aldo Penna, del Movimento cinque stelle, presidente dell'intergruppo disabilità, "è inaccettabile una conventio ad excludendum nei confronti delle persone con disabilità". Maurizio Lupi di Noi con l'Italia osserva che la "pdl è un segnale importante e va nella giusta direzione. Il 2020 è l'anno olimpico, questa proposta - il suo auspicio - diventi legge prima delle Olimpiadi dì Tokyo". (segue) (Com)