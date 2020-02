Disabilità: Di Biase (Pd), bene correzione decreto assistenza domiciliare

- "Bene lo stralcio dal decreto dell'assistenza domiciliare della parte che riguarda i pazienti gravi o gravissimi in riferimento alla quantificazione delle ore di assistenza domiciliare erroneamente indicate come un minimo di otto ore di 24". Così in una nota la consigliera regionale del Pd del Lazio, Michela Di Biase. "Rispetto ai Pai in essere al 31 dicembre 2019 - aggiunge -, le ore non saranno ridotte né ora né dopo il 31 dicembre 2020 e i Pai potranno essere rivalutati in chiavi aggiuntive di risorse in caso di peggioramento delle condizioni cliniche del paziente o delle necessità familiari. In ultimo si chiede che il tavolo tecnico sull'assistenza domiciliare sia convocato in modo permanente e veda il coinvolgimento di pazienti, familiari, associazioni, consiglieri regionali, assessorato e Direzione sanità".(Com)