Regionali: Molteni (Lega), bello se centrodestra si rinnovasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Molteni, responsabile della Lega per la Campania, commenta le dichiarazioni sulle regionali di Fratelli d'Italia e sottolinea che "sarebbe bello che il centrodestra sapesse rinnovarsi, scegliendo candidati nuovi, freschi, condivisi, vincenti. Come Lega non pretendiamo nulla, ma gli italiani ci chiedono di guardare al futuro, non al passato". (Com)