Coronavirus: Patuanelli, in prossimo cdm valuteremo interventi emergenziali

- Sul coronavirus ci sono "diversi effetti che stiamo monitorando per le imprese". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, parlando con i giornalisti a margine del suo incontro con gli imprenditori di Assolombarda. "Da un lato Di Maio ha annunciato lo stanziamento da 300 milioni per le imprese italiane all'estero, noi stiamo valutando alcune misure che potrebbero avere un effetto positivo e strumenti incentivanti a riportare le produzioni in Italia", ha detto Patuanelli, annunciando anche che degli "interventi emergenziali come la sospensione delle rate dei mutui e imposizioni fiscali ne parleremo al prossimo Consiglio dei ministri". "Va fatto uno screning - ha spiegato - per capire quali settori stanno pagando questa situazione". A chi gli ha chiesto di che cifra si potrebbe parlare, Patuanelli ha risposto che "la cifra messa a disposizione dal ministro Gualtieri è di un miliardo di euro".(Rem)