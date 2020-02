Sociale: Campidoglio, parte fase approfondimento giuridico su operatori servizio Oepa

- Oggi l'Amministrazione capitolina ha incontrato in mattinata Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti, Uil Fpl Roma e Lazio e Csa e nel pomeriggio il Comitato Romano Aec. Al centro degli incontri un approfondimento tecnico, che proseguirà nelle prossime settimane, per valutare i profili giuridici inerenti l'ipotesi di internalizzazione per gli operatori del servizio Oepa, Operatori educativi per l'autonomia. Lo riferisce in una nota il Campidoglio.(Com)